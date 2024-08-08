Перша леді у купальнику: який вигляд мала Жаклін Кеннеді під час відпочинку

Зазвичай у пляжному вбранні можна побачити співачок та акторок, які діляться такими знімками в Instagram або потрапляють під приціл папараці, але таких особистостей як перші леді не часто побачиш у купальнику.

Жаклін Кеннеді завжди була дуже популярною та часто ставала об'єктом для переслідувань фотографів. Не згасала цікавість до жінки, коли вона вирушала із сім'єю на відпочинок.

За рік до того, як стала вдовою, влітку 1962 року, вона вирушила у відпустку до Італії. Папараці сфотографували першу леді Америки, коли вона плавала у Середземному морі біля берегів Равелло 9 серпня.

Жаклін була в купальнику з широкими бретельками, а волосся зібрала. Вона відпочивала та плавала з дітьми на надувному матраці.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

За багато років після того дня Жаклін знову сфотографували, але вже вдома у США, на пляжі Hyannis. То був 1980 рік, а знімок зробили 28 серпня. — на фото жінка з донькою Керолайн Кеннеді. На Жаклін — роздільний купальник і шапочка для плавання, в руках вона несла ласти, а ось її дочка була просто у суцільному лаконічному купальнику.

Жаклін Кеннеді та її дочка Керолайн Кеннеді / Фото: Getty Images

Після того, як цікавість до сім'ї Кеннеді згасла, з'явилася нова улюблениця фотографів та публіки – принцеса Діана. Жінка неодноразово була зазнімкована в купальниках на пляжі в різні роки. Діана любила бікіні і яскраві пляжні образи, які доповнювала парео.

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