Перша леді у рожевих кросівках, а президент - у синіх: Джилл та Джо Байденів помітили у Делавері

Президент Америки Джо Байден та його дружина - перша леді Джилл Байден, опинилися під прицілом фотографів у Делавері, куди прибули на борту Marine One.

Пара привернула увагу, оскільки були одягнені дуже невимушено — вони змінили свої ділові образи повсякденнішими.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США, який зазвичай носить сині костюми та білі сорочки з краватками, з'явився у бежевих штанях та білій картатій сорочці, яку носив у поєднанні з піджаком та без краватки. Взутий він був із сині кросівки.

Перша леді одягла світлі обтислі джинси, футболку з принтом, а також подовжений синій жакет і рожеві кросівки. Волосся вона розпустила і одягла кілька прикрас.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

У Делавері родина Байденів провела декілька днів. У цьому штаті розташований їхній сімейний будинок, де вони часто збираються на вихідні, а також 30 травня вони разом відвідали церкву та цвинтар, щоб вшанувати пам'ять Бо Байдена – старшого сина президента, який помер 2015 року від раку мозку. На честь роковин від дня смерті президент і перша леді відвідали приватну службу в Делавері. Їх заскочили папараці, коли вони виходили з автомобіля.

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