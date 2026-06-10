Перша леді у сірому костюмі, президент – у графітовому: подружжя Макронів взяло участь у заході в Парижі

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон прибули на церемонію закладання наріжного каменя Інституту дитячого мозку в лікарні Робер-Дебре у Парижі. Під час заходу президентське подружжя залишило відбитки своїх долонь разом із юними пацієнтами.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді обрала для своєї появи сірий костюм, що складався з жакета і вузьких прямих штанів зі стрілками, який вона скомбінувала з білою смугастою сорочкою і чорними гостроносими ботильонами на шпильках. Лук Бріжит доповнила перукою з прикореневим об’ємом, макіяжем смокі-айс й улюбленими прикрасами.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель був одягнений у костюм графітового кольору, білу сорочку, темну краватку. Взув він чорні туфлі.

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Нагадаємо, Бріжит Макрон у білосніжній сукні-футлярі з довгими рукавами, круглим вирізом і невеликими накладними кишенями з’явилася на державній вечері у Єлисейському палаці.

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