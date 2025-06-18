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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Перша подорож: дружина Бориса Джонсона показала нове фото їхньої новонародженої доньки

Керрі часто публікує у Мережі фото своїх дітей.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон

Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — 21 травня народила доньку, якій дали ім’я Поппі Еліза Джозефін. Дівчинка стала їхньою четвертою спільною дитиною.

У своєму Instagram Керрі опублікувала нове фото Поппі, якій незабаром виповниться місяць. Жінка в строкатій блузці і сонцезахисні окуляри у слінгу на грудях тримає сплячу доньку.

Керрі Джонсон із донькою Поппі / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою Поппі / © Instagram Керрі Джонсон

«Перша подорож Поппі поїздом», — написала Керрі на знімку. Зважаючи на все, багатодітна мама веде активний спосіб життя і материнство їй на радість.

Керрі та Борис окрім новонародженої доньки виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка. А загалом у Джонсона дев’ять дітей, старшій з яких — дочці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Керрі часто публікує у Мережі фото своїх дітей. Наприклад, раніше показувала дворічного Френка, котрий поливає рослини на городі.

Син Кері і Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Кері і Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Кері і Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Кері і Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Кері і Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Кері і Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала, що подарував їй чоловік на четверту річницю весілля — він вміє дивувати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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