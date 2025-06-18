- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Перша подорож: дружина Бориса Джонсона показала нове фото їхньої новонародженої доньки
Керрі часто публікує у Мережі фото своїх дітей.
37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — 21 травня народила доньку, якій дали ім’я Поппі Еліза Джозефін. Дівчинка стала їхньою четвертою спільною дитиною.
У своєму Instagram Керрі опублікувала нове фото Поппі, якій незабаром виповниться місяць. Жінка в строкатій блузці і сонцезахисні окуляри у слінгу на грудях тримає сплячу доньку.
«Перша подорож Поппі поїздом», — написала Керрі на знімку. Зважаючи на все, багатодітна мама веде активний спосіб життя і материнство їй на радість.
Керрі та Борис окрім новонародженої доньки виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка. А загалом у Джонсона дев’ять дітей, старшій з яких — дочці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.
Керрі часто публікує у Мережі фото своїх дітей. Наприклад, раніше показувала дворічного Френка, котрий поливає рослини на городі.
Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала, що подарував їй чоловік на четверту річницю весілля — він вміє дивувати.