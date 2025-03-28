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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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159
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Перша поява на публіці після госпіталізації: короля Чарльза помітили папараці

Монарх попри те, що раніше почувався не дуже добре вже вирушив на роботу.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

У четвер, 27 березня, стало відомо, що короля Великої Британії Чарльза III було госпіталізовано в одну з лондонських лікарень. Таких заходів було вжито через побічні ефекти, викликані його лікуванням раку. Які саме симптоми з'явилися у короля, не повідомлялося.

Після обстеження Чарльз, за повідомленням представників Букінгемського палацу, вирушив до своєї резиденції Кларенс-гаус. Заходи на п'ятницю, 28 березня, було скасовано. Проте вдень монарха помітили у його автомобілі. Чарльз III потрапив під приціл папараці, коли залишав Кларенс-гаус, свій лондонський будинок і попрямував до Букінгемського палацу. Король уперше з'явився на публіці після візиту до лікарні.

Король Чарльз залишає Кларенс-гаус / © Getty Images

Король Чарльз залишає Кларенс-гаус / © Getty Images

Нагадаємо, що Чарльз зіткнувся з раком одночасно зі своєю невісткою принцесою Кейт, у якої на початку 2024 року також було діагностовано рак невідомого типу. Кейт пройшла курс хіміотерапії того ж року і зараз перебуває у стадії ремісії.

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