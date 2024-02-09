Перша поява принцеси Діани у весільній сукні на публіці шокувала дизайнерів вбрання

Дизайнерка весільної сукні принцеси Діани Елізабет Емануель розповіла про той момент, коли вона побачила, як Діана вийшла з карети в її важливий день 1981 року і вирушила до собору Святого Павла на вінчання з принцом Чарльзом.

Сукню для весілля Діани створила Елізабет Емануель та її чоловік Девід. І коли вони приїхали на церемонію і вперше побачили принцесу в ній, жахнулися від того, наскільки поділ вбрання був пом'ятим, пише Mirror.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Дизайнери витратили місяці на створення королівської весільної сукні, доклавши всіх зусиль, щоб зберегти дизайн у секреті. На момент створення сукня оцінювалася в 9 тисяч фунтів (близько 11 538 доларів), була зшита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мереживом, ручною вишивкою, паєтками та десятьма тисячами перлин. Вона мала 8-метровий шлейф із тафти (найдовший в історії королівських суконь), обшитий старовинними мереживами, а також пишні рукави, характерні для моди 80-х років.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Елізабет згадала момент, коли вона побачила, як Діана вийшла зі своєї весільної карети під час участі у програмі ITV "Запрошення на королівське весілля" 2018 року.

"Ми знали, що вона трохи зморщиться, але коли я побачила, як наречена прийшла до собору Святого Павла, і побачили складки, я справді відчула розпач". Вона додала: "Насправді я була в жаху, тому що складок було досить багато. Їх було набагато більше, ніж ми думали. Коли ми провели генеральну репетицію, використали інший матеріал, тому він не був таким пом'ятим, як того дня", — згадувала дизайнерка.

Весілля принцеси Діани / Фото: Associated Press

Девід та Елізабет також пошили запасну сукню на випадок, якщо вона знадобиться у надзвичайній ситуації.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що принцеса Діана хотіла скасувати весілля з Чарльзом в останню хвилину, але її батько втрутився та виправив ситуацію.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Читайте також: