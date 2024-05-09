Перша поїздка без Кейт: експерти говорять одне й те саме про візит принца Вільяма до Корнуолла

Принц Вільям вперше за кілька місяців залишив Віндзор і вирушив у робочу поїздку.

Експерти в один голос твердять, що це означає, що одужання принцеси Кейт йде добре. В іншому випадку принц Уельський не залишив би дружину, яка зараз проходить курс профілактичної хіміотерапії і не поїхав би навіть на один день.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Сьогодні принц Вільям прибув до Корнуолла, а завтра вирушить на острів Сіллі. Це його перша поїздка далеко від дому від того часу, як у березні було оголошено, що у Кейт діагностували рак.

Принц відвідав місце, де буде збудовано перший у герцогстві Корнуолл житловий комплекс для безпритульних, а потім вирушив на Фістрал, де зустрінеться з організаціями, які піклуються про цей пляж та доброзичливцями.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

На фото видно, що принц Вільям був у чудовому настрої. А його поїздка збіглася з днем, коли його молодший брат принц Гаррі перебуває у Лондоні.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли публіка зможе побачити принцесу Уельську на заходах.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

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