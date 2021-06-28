Перша поїздка після смерті Філіпа: королева Єлизавета II з онуком приїхала до Шотландії

Британська монархиня розпочала свою поїздку до Шотландії.

Королева Єлизавета II пов'язана з Шотландією своїм родом і глибокими симпатіями. Крім проведення сімейного літа в замку Балморал, королева відвідала майже всі райони Шотландії від Зовнішніх Гебридських островів до Дамфрісу, зустрічаючись з шотландцями з усіх верств суспільства, йдеться на офіційній сторінці Її Величності в твітері.

Сьогодні, 28 червня, стартував тур монархині Шотландією. До неї приєднався в поїздці її онук принц Вільям, в Шотландії — граф Стратерн. А 30 червня та 1 липня супроводжувати королеву буде її дочка принцеса Анна.

Королева Єлизавета II і принц Вільям / Getty Images

Сьогодні Єлизавета II і принц Вільям відвідували фабрику А. Г. Барра в Камбернаулді, де виробляється напій Irn-Bru. Монархиня з'явилася на публіці в красивому блакитному пальті та з чудовим настроєм. До тону вбрання королеви підібрала капелюх, також в руках вона тримала улюблену сумку від бренду Launer і була взута в туфлі від Anello & Davide.

На капелюсі у Її Величності були блакитні з білим квіти, незмінний в образ був перлинний гарнітур, що складався з кольє і сережок, а на грудях була пришпилена брошка. Яскрава рожева помада була на губах у Єлизавети II і також приємно знову було побачити усмішку королеви. Поїздка 95-річної королеви стала її першою після смерті чоловіка, герцога Единбурзького, в квітні 2021 року.

Королева Єлизавета II / Getty Images

В Единбурзі, Глазго і Стірлінгу Її Величність відвідає підприємства, благодійні організації та культурні установи, які підкреслять новаторську роботу, проведену з метою подальшого залучення громадськості, освіти, технологій і зусиль в боротьбі зі зміною клімату.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Читайте також: Секрет довголіття: п'ять довгожителів в британській королівській сім'ї

Принц Філіп і королева Єлизавета II (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання