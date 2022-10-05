Перша промова принца Уельського: онук королеви Вільям з трибуни говорив, як сумує за бабусею

Принц Уельський Вільям відвідав перший публічний захід з моменту смерті королеви Єлизавети II. Він виступив на заході на підтримку дикої природи та навколишнього середовища.

4 жовтня відзначався Всесвітній день захисту тварин. Принц відвідав Всесвітній саміт United for Wildlife Global Summit у вівторок. Виступаючи на заході United for Wildlife, який він створив у рамках Королівського фонду 2014 року, принц Уельський згадав своїх покійних бабусю та дідуся королеву Єлизавету та принца Філіпа, а також батька короля Чарльза за їхню участь у формуванні його пристрасті до охорони природи.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Наш природний світ — одне з наших найбільших надбань. Це урок, який я засвоїв з юних років, від батька і діда, обидва переконані натуралісти, а також від моєї бабусі, за якою я так сумую, яка так дбала про світ природи.

За часів втрат приємно вшанувати пам'ять тих, за ким ми сумуємо, завдяки роботі, яку ми робимо. Мене дуже втішає прогрес, якого ми досягаємо, щоб покласти край незаконній торгівлі дикими тваринами", — заявив Вільям.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Незаконна торгівля дикими тваринами приносить щороку до 20 мільярдів доларів, і принц Вільям хоче вивести злочинні операції "з тіні", щоб з ними можна було боротися, повідомляє People. Принц Вільям сказав, що, хоч їхня робота має "очевидний вплив", їм ще багато чого належить зробити.

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"Хоча у нас немає розкоші часу, у нас явно є перевірена дорожня карта до успіху та мотивація для її реалізації. Я сподіваюся, що ви всі підете звідси сьогодні сповнені енергії та мотивовані для активізації цієї роботи. Тому що все ще занадто багато злочинців, які вірять, що можуть діяти безкарно, занадто багато життів знищено і занадто багато видів тварин перебувають на межі зникнення через цей мерзенний злочин", - заявив принц Уельський.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Глобальний саміт United for Wildlife Global Summit у лондонському Музеї науки зібрав 300 делегатів із приватного сектору, природоохоронних організацій та правоохоронних органів, щоб наголосити на глобальній силі та співпраці у боротьбі з незаконними злочинами проти дикої природи. Кетрін, принцеса Уельська, на жаль, на захід свого чоловіка не супроводжувала.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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