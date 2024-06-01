Перша річниця: згадуємо весілля принцеси Раджви та кронпринца Хусейна

Сьогодні принц і принцеса святкують першу річницю весілля, яке називається ситцевим і незабаром вперше стануть батьками.

Весілля принца Хусейна та принцеси Раджви / Фото: Getty Images

Ми вирішили пригадати, яким було весілля цієї королівської пари і, хто такі Хусейн та Раджва.

Принц Хусейн народився 28 червня 1994 року в Аммані. Належить до королівської династії Хашимітів. Він старший син короля Абдалли II, що править нині та королеви Ранії.

Весілля принца Хусейна та принцеси Раджви / Фото: Getty Images

Принцеса Раджва народилася 28 квітня 1994 року в Ер-Ріяді, в Саудівській Аравії. Вона молодша дитина в родині бізнесмена Халеда Аль-Саїфа (помер у лютому 2024 року) та його дружини Аззи Ас-Судайрі.

17 серпня 2022 року було офіційно оголошено про заручини пари. А 1 червня 2023 року відбулося їхнє весілля в Аммані.

Каблучка принцеси Раджви / Фото: Getty Images

На офіційній весільній церемонії наречена з'явилася у білій сукні з довгими рукавами, асиметричним вирізом та драпірованим ліфом від Elie Saab, а взута була у балетки.

Весілля принца Хусейна та принцеси Раджви / Фото: Getty Images

А на весільному прийомі принцеса Раджва з'явилася у білій сукні з пишною спідницею у поєднанні з високими рукавичками від Dolce & Gabbana та з тіарою на голові.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Скоро Раджва та Хусейн стануть батьками, у квітні цього року було оголошено, що принцеса вагітна. Стать дитини залишається загадкою для публіки, але повідомили, що вона з'явиться на світ влітку.

Весілля принца Хусейна та принцеси Раджви / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заручальну каблучку Раджви, яку вона отримала в день заручин із кронпринцем.

Весілля принца Хусейна та принцеси Раджви / Фото: Getty Images

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