Перша річниця: згадуємо весілля принцеси Раджви та кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва стала дружиною кронпринца Йорданії Хусейна 1 червня 2023 року.
Сьогодні принц і принцеса святкують першу річницю весілля, яке називається ситцевим і незабаром вперше стануть батьками.
Ми вирішили пригадати, яким було весілля цієї королівської пари і, хто такі Хусейн та Раджва.
Принц Хусейн народився 28 червня 1994 року в Аммані. Належить до королівської династії Хашимітів. Він старший син короля Абдалли II, що править нині та королеви Ранії.
Принцеса Раджва народилася 28 квітня 1994 року в Ер-Ріяді, в Саудівській Аравії. Вона молодша дитина в родині бізнесмена Халеда Аль-Саїфа (помер у лютому 2024 року) та його дружини Аззи Ас-Судайрі.
17 серпня 2022 року було офіційно оголошено про заручини пари. А 1 червня 2023 року відбулося їхнє весілля в Аммані.
На офіційній весільній церемонії наречена з'явилася у білій сукні з довгими рукавами, асиметричним вирізом та драпірованим ліфом від Elie Saab, а взута була у балетки.
А на весільному прийомі принцеса Раджва з'явилася у білій сукні з пишною спідницею у поєднанні з високими рукавичками від Dolce & Gabbana та з тіарою на голові.
Скоро Раджва та Хусейн стануть батьками, у квітні цього року було оголошено, що принцеса вагітна. Стать дитини залишається загадкою для публіки, але повідомили, що вона з'явиться на світ влітку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про заручальну каблучку Раджви, яку вона отримала в день заручин із кронпринцем.
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