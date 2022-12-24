Перша різдвяна промова короля: Чарльз III вибрав зворушливе місце, щоб привітати всіх зі святом

Кожна трансляція відображає поточні проблеми, а також включає роздуми Монарха про те, що Різдво означає для нього та його слухачів. Протягом багатьох років трансляція слугувала хронікою глобальних, національних та особистих подій, які вплинули на королеву та її аудиторію. Тепер ця місія перейшла до Чарльза ІІІ.

Цього року Чарльз III вперше виголосить свою різдвяну промову як король Великої Британії. Запис звернення було записано в особливому для нього місці — у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де лише три місяці тому відбулася остання служба за королевою Єлизаветою II.

Тут же король попрощався зі своїм батьком — принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, похорон якого відбувся у квітні 2021 року. Могили королеви Єлизавети II та її чоловіка розташовані неподалік, у Меморіальній каплиці короля Георга VI.

Офіційно промова з'явиться на YouTube королівської родини о 15:00 за Грінвічем (це 17:00 за Києвом).

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Згідно з повідомленням палацу, опублікованому в Instagram, ця промова буде першою за 70 років, яку скаже саме король. Вперше така традиція з'явилася завдяки прадіду Чарльза — королю Георгу V, який виголосив перше в історії королівське різдвяне звернення у Великій Британії та використав відносно невипробуване тоді ще радіо. Промова була виголошена в Сандрінгемі, 1932 року.

Георг V / Фото: Getty Images

Від початку війни 1939 року Королівська різдвяна трансляція міцно закріпилася. Також з такою промовою виступав король Георг VI, а згодом і Єлизавета II.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королеві ж випав шанс провести першу телевізійну різдвяну трансляцію 1957 року. Протягом 70-річного періоду її правління різдвяне звернення стало хронікою її життя та життя нації. Трансляція була одним із рідкісних випадків, коли королева висловлювала свою думку про зміни в суспільстві, а також часто говорила про свою особисту віру.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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