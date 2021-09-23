Перша спільна публічна поява за рік: принц Гаррі і Меган прилетіли до Нью-Йорка

Перша спільна публічна поява за рік: принц Гаррі і Меган прилетіли до Нью-Йорка

Це також їхній перший публічний захід від моменту народження Лілібет.

Принц Гаррі і його дружина Меган прилетіли сьогодні до Нью-Йорка, щоб відвідати обсерваторію One World всередині Всесвітнього торгового центру One World Trade Center, найвищої будівлі не лише в Нью-Йорку, але і в Сполучених Штатах. Його звели на місці веж-близнюків, зруйнованих в результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Поїздка Гаррі і Меган до Нью-Йорка стала їхньою першою спільною публічною поїздкою від тоді, як вони переїхали до Каліфорнії минулого року. І хоча сам Гаррі вже неодноразово з'являвся на публіці, зокрема під час похорону свого дідуся і відкриття пам'ятника матері, Меган залишалася вдома.

Герцог і герцогиня Сассекському / Getty Images

Свою спільну громадську роботу пара поступово почала відновлювати після народження дочки Лілібет: вони запустили кілька нових проєктів і знялися в різних роликах. Тому для герцогині ця поява в Нью-Йорку стала не лише першим публічним виходом за останній рік, а й першою живою появою на публіці після других пологів.

Герцог і герцогиня Сассекському / Getty Images

Також в суботу Гаррі і Меган планують взяти участь в Global Citizen Live, щорічному концертному заході, який проводиться на Великій галявині в Центральному парку. Захід буде присвячений вакцинації від COVID-19, а Сассекські виступлять там з промовою.

Герцог і герцогиня Сассекському / Getty Images

Для своєї появи герцогиня вибрала total black look, який складався з штанів-кльош, пальта з коміром-стійкою і водолазки. Завершили цей суворий образ туфлі-човники, прикраси на руках, серед яких ми помітили годинник від Cartier, що раніше належав принцесі Діані, кілька браслетів і обручку. Волосся Меган було укладене в акуратний пучок. Гарі вибрав для зустрічі класичний чорний костюм, сорочку і краватку.

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