Друга світова/війна Росії в Україні: історія у фотографіях

Друга світова/війна Росії в Україні: історія у фотографіях

Якщо подивитися на фото Другої світової та фото останніх тижнів, різниця між двома війнами практично непомітна.

Доля всього світу вирішується зараз в Україні. Наша країна прийняла страшний удар і мужньо його тримає. Світ боїться Третьої світової війни. Але подивіться, чи є різниця між цими фото?

Getty Images

На фото зліва: Ростов, німецькі солдати роблять останні постріли під час зачистки головних вулиць міста, 24 липня 1942 року.

На фото праворуч: Харків, житловий будинок у центрі міста, який підірвано близько 11 години ранку російськими збройними силами, 14 березня 2022 року.

Getty Images

На фото ліворуч: Британія, місто Галл, руйнування вулиць Кейв-стріт, Беверлі-роуд, газова лампа, що різко виділяється на тлі почорнілого неба, начебто символізує дух та непокору мешканців міста. До кінця Другої світової війни понад 80% житлового фонду міста було пошкоджено чи зруйновано внаслідок бомбардувань, фото 12 травня 1941 року.

На фото праворуч: місто Ірпінь, на північ від Києва. Російські сили посилили наступ на Київ. Північно-західні передмістя столиці вже пережили дні сильних обстрілів, тоді як російська бронетехніка просувається північно-східним краєм, 12 березня 2022 року

Getty Images

На фото зліва: Лондон, вид із Гай-Голборна. Вид, який показує руйнування, завдані вулиці німецькими бомбардуваннями під час Другої світової війни. Напис на звороті фотографії говорить: "Будем боротися, не втратимо ні віри, ні обов'язку, прем'єр-міністр", 1940 рік.

На фото праворуч: Ірпінь, українські військові йдуть по зруйнованому мосту біля лінії фронту під час боїв у Бучі та Ірпіні. Росія продовжує наступ на великі міста України, включно з Києвом, за тиждень після початку великомасштабного вторгнення в країну 3 березня 2022 року.

Getty Images

На фото зліва: Росія, "Дорога смерті", що веде до російського міста, мертві солдати після битви між російською та німецькою армією, 1939-1945 роки.

На фото праворуч: Київська область, наслідки бойових дій російської армії у Бучі, 27 лютого 2022 року.

Getty Images

На фото ліворуч: Кан, Франція, британські війська обережно пробираються уламками, нагромадженими на півметра на вулицях міста, вони прямують в місто після відступу німців. Їм доводилося постійно бути напоготові, оскільки нацисти сильно замінували вулиці. Зверніть увагу, що другий солдат несе згорнуті ноші, 1939-1945 роки.

На фото праворуч: Київ, чоловік несе багаж біля будинку, в який влучив російський снаряд. Російські війська продовжують повномасштабне вторгнення до України, 14 березня 2022 року.

Getty Images

На фото ліворуч: руїни міста Гавр у Нормандії, яке було майже повністю зруйновано бомбардуваннями, а його порт був підірваний німецько-фашистськими військами ще до приходу канадських військ, вересень 1945 року.

На фото праворуч: Буча, будинки, зруйновані внаслідок обстрілу російською армією, 27 лютого 2022 року.

Getty Images

На фото зліва: місто Седан, Франція, протитанкові загородження, які об'їжджають танки, місто було змушене здатися, 1940 рік.

На фото праворуч: Київ, протитанкова оборона на майдані Незалежності в центрі міста, яке не збирається здаватися, 9 березня 2022 р.

Getty Images

На фото ліворуч: Лондон, пара вивозить у візку речі з розбомбленого будинку після ворожої атаки на північному заході міста, 16 лютого 1941 року.

На фото праворуч: Київ, Оболонь, мешканці залишають сильно пошкоджений житловий будинок, в який влучив російський снаряд, 14 березня 2022 року.

Getty Images

На фото зліва: територія Німеччини, німецький танк із посиленою бронею, знищений армією США, 4-а бронетанкова дивізія, що діяла на цій території, 3 березня 1945 року.

На фото праворуч: Буча, знищена ЗСУ російська бронетехніка, 4 березня 2022 року.

Getty Images

На фото зліва: Мілан, зруйновані вулиці, 1039-1945 рік.

На фото праворуч: Київська область, зруйновані будинки, 27 лютого, 2022 року.

Getty Images

На фото зліва: Польща, Гданськ, вид на руїни міста, 1945 рік.

Фото праворуч: Харків, багатоквартирний будинок, який постраждав після обстрілу, 8 березня 2022 року.