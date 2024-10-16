Перша жінка на Місяці носитиме Prada: новий скафандр презентували у Мілані

Висадку на Місяць заплановано на 2026 рік у межах місії Artemis III.

Італійський модний дім Prada вийшов на новий рівень, адже вперше спільно з компанією Axiom Space представили скафандр Extravehicular Mobility Unit. Він використовуватиметься для місії NASA Artemis III і саме в цьому скафандрі вперше на Місяць висадяться жінка-астронавтка та кольорова людина.

Презентація скафандра відбулася на Міжнародному астронавтичному конгресі у Мілані.

Як йдеться у спільній заяві Prada та Axiom Space, костюм покликаний поєднувати високотехнологічну функціональність та естетику для роботи у складних умовах на Місяці.

Скафандр від Prada / Фото: Associated Press

"Ми відкриваємо нову еру в освоєнні космосу", - сказав Рассел Ралстон, віцепрезидент Axiom Space. Він додав: "Вперше ми використовуємо експертизу з інших галузей для створення найкращих рішень для космосу".

Prada опинилися в цій "космічній гонитві" завдяки 36-річному бізнесмену Лоренцо Бертеллі - синові модельєрки Міуччі Прада та бізнесмена Патріціо Бертеллі.

"Співпраця з Axiom Space стала безпрецедентною подорожжю. Я особливо пишаюся нашими командами, які працювали над створенням рішень для підвищення комфорту та гнучкості астронавтів, - сказав він в інтерв'ю Vogue.

Скафандр від Prada / Фото: Associated Press

На представлених сьогодні зображеннях немає логотипу Prada, який вказував би на роль італійської фірми у створенні скафандра. Проте, випадково чи навмисно, потужний силует костюма має кілька яскравих червоних ліній на його білій поверхні. Вони перегукуються із мотивом дизайну технічної лінії Linea Rossa від Prada, яка була вперше розроблена для оснащення вітрильної команди Кубка Америки Luna Rossa. Італійською мовою Luna Rossa перекладається як Червоний Місяць.

Відповідно до спільної заяви співавторів скафандра, їхня співпраця була зосереджена на розробці зовнішнього шару обладнання та виготовленні матеріалів. Потрапивши на Місяць, скафандр дозволить своїм астронавтам "витримувати екстремальні температури на південному полюсі Місяця та витримувати найнижчі температури у постійно затінених регіонах протягом як мінімум двох годин. Астронавти зможуть виходити у відкритий космос протягом як мінімум восьми годин".

Скафандр від Prada / Фото: Associated Press

Імена астронавтів, які вирушать у цю місію, поки що не оголошені.

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