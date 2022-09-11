Перша зупинка: труну королеви Єлизавети II привезли до Единбургу

Весь світ спостерігав, як королева Великої Британії Єлизвета II здійснила сьогодні останню поїздку своєю країною.

Монархиня помер у четвер 8 вересня, але в неділю її тіло в закритій труні повільно везли з Балморалу, де вона померла, до Единбурга — столиці Шотландії.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Під час цієї поїздки, яка тривала близько шести години, тисячі британців виходили на вулиці, щоб попрощатися з королевою. Супроводжувала Єлизавету II у її останній подорожі її єдина дочка — принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Разом з Анною до палацу прибули і принци Ендрю та Едвард, а також Софі, графиня Вессекська.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Після прибуття труну королеви перенесли до тронної зали у палаці Голіруд. Дубова труна Її Величності була закрита, оповита королівським штандартом, увінчана Імперською державною короною і вінком з білих квітів.

Фото: Associated Press

Труна королеви Єлизавети II спочиватиме в Голірудському палаці до обіду понеділка. Завтра король Чарльз III і Камілла, королева-консорт відвідають Единбург і приєднаються до інших членів родини. Труну буде знову переміщено з палацу до собору Святого Джайлса. О 19:20 почнеться служба біля труни покійної королеви.

Фото: Associated Press

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