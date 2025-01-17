Перша зупинка у подорожі: принцесу Леонор із однокурсниками зазнімкували в порту Тенеріфе

У спадкоємиці іспанського престолу принцеси Леонор – перша зупинка під час її шестимісячного морського круїзу.
Сьогодні корабель з принцесою та її однокурсниками з військово-морської школи пришвартувався в порту Санта-Крус-де-Тенеріфе. Це перша зупинка корабля перед тим, як вирушити до Америки.
Принцеса Леонор прибула на борту навчального судна "Хуан Себастьян де Елькано". Відомо, що у Тенеріфе вона проведе три дні з рештою своїх товаришів. Одягнена Леонор була у білу військову форму.
Нагадаємо, минулими вихідними королева Летиція та король Філіп VI провели доньку в порту міста Кадіса у плавання, яке триватиме пів року. Під час проводжання доньки королева ледве стримувала сльози.
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