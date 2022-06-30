Перша зустріч з онукою: стало відомо, як принц Чарльз побачився з донькою Меган та Гаррі

Перша зустріч з онукою: стало відомо, як принц Чарльз побачився з донькою Меган та Гаррі

Принц Уельський Чарльз раніше цього місяця теж мав можливість нарешті зустрітися зі своєю онукою Лілібет – донькою принца Гаррі та Меган Маркл.

Про те, як минула ця зустріч, розповіли королівські джерела. За їхніми словами, вона була дуже емоційною, оскільки принц Чарльз та Камілла були раді провести час із Гаррі, Меган та їхніми двома дітьми. Однак більше подробиць не розголошуються, пише Hello!

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

Меган і принц Гаррі приїздили на початку червня на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II разом із двома дітьми – Арчі та Лілібет. Під час цього візиту з правнучкою побачилася і монархиня.

Про те, як минула зустріч, ми вже писали тут. Також відомо, що Меган і Гаррі хотіли зафіксувати цей історичний момент і запросити свого фотографа для цього, але Єлизавета II була категорично проти.

Що стосується Чарльза, він деякий час не бачив свого онука Арчі, тому був дуже радий зустрітися.

Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

"Він не зустрічався з Лілі, своєю онукою, тому зустріч із нею була дуже емоційною", — розповідають інсайдери.

Нагадаємо, подружжя Сассекських не гостювало у Великій Британії довго і за кілька днів швидко полетіло додому до США. Було очевидно, що налагодити стосунки з іншими членами сім'ї так і не вдалося.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Читайте також: