Перше королівське весілля року: грецький принц оголосив про заручини невдовзі після розлучення

Грецький принц Ніколаос оголосив про заручини менш ніж через рік після розлучення.

55-річний принц Ніколаос освідчився своєї коханій Хрисі Вардиноянні через дев'ять місяців після того, як грецька королівська родина оголосила, що принц та його дружина, принцеса Тетяна, розлучаються після 13 років шлюбу.

Весілля Ніколаоса та Хрисі Вардіногіанніс, схоже, відбудеться 7 лютого у дуже тісному сімейному колі.

Після спільної появи Хрисі Вардіногіанніса і Ніколаоса Де Греса на панахиді за колишнім королем Костянтином розгорілися чутки про те, що між ними почалися стосунки.

Принц Ніколаос та Хрісі Вардіноянні, фото: facebook.com/andreas.megos

Через кілька днів менеджер зі зв'язків з громадськістю канцелярії принца оголосив, що Ніколас Де Грес і Хрисі Вардіногіанні заручені.

Дата весілля та подальші подробиці будуть оголошені свого часу в офісі грецької королівської родини.

Принц Ніколаос — син королеви Анни-Марії та покійного короля Костянтина, останнього короля Греції. Нагадаємо, у квітні 2024 року стало відомо, що принц Ніколаос і принцеса Тетяна розлучаються.

Принц Ніколаос та його перша дружина принцеса Тетяна у день їхнього весілля, 25 серпня 2010 року / Фото: Getty Images

Читайте також: