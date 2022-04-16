Перше місце: обраниця Пєскова Тетяна Навка стала найбагатшою дружиною російського чиновника

Декларації російських чиновників та членів їхніх сімей не менш "правдиві", ніж новини центральних каналів ТБ.

Декларації співробітників адміністрації та членів їхніх сімей були нещодавно опубліковані на сайті Кремля. Тепер російське суспільство цікаво обговорює доходи дружин високопосадовців. У всякому разі, ту їх частину, яку вони вважали за потрібне пред'явити. Хоча, всі розуміють, із реальними доходами ці декларації практично не перетинаються.

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Цього року, як і раніше, дружина речника президента Дмитра Пєскова фігуристка Тетяна Навка зберегла лідерство. Мабуть спортивне минуле дається взнаки, Тетяні важливо і в цьому виді змагань бути на першому місці.

У 2021 році дохід Навки суттєво зріс. Дружина Пєскова стала заробляти на 6 мільйонів рублів (72 тисячі доларів) більше, ніж у 2020 році. Цього звітного року її дохід склав 218 512 000 мільйонів рублів, а це більш ніж два з половиною мільйони доларів.

Нерухомості ж у Навки більше не стало: дві земельні ділянки, два житлові будинки, три квартири та одне машиномісце. Як мінімум три роки поспіль вона декларує два автомобілі преміум-класу та мотовсюдихід.

Друге місце за доходами серед дружин кремлівських чиновників посіла дружина заступника секретаря Ради безпеки Олега Храмова, яка задекларувала за минулий рік 100 780 000 рублів (мільйон двісті тисяч доларів).

На третьому місці дружина помічника президента Володимира Мединського, яка за рік значно збільшила свої доходи та задекларувала 77,262 млн рублів (менше мільйона доларів).

Іноземну нерухомість серед членів сімей високопосадовців АП задекларувала лише дружина голови управління з громадських зв'язків та комунікацій Олександра Смирнова: квартира, гараж та господарське приміщення в Іспанії.

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