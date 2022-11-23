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Перше Різдво без королеви: король Чарльз III планує змінити багаторічну традицію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Перше Різдво без королеви: король Чарльз III планує змінити багаторічну традицію

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Цього року члени британської королівської родини вперше святкуватимуть різдво без Її Величності королеви Єлизавети II, а її наступник король Чарльз III виголосить свою першу різдвяну промову, яку покажуть на ТБ.

За традицією члени сім'ї у грудні вирушають до Сандрінгема, де проводять Різдво та різдвяні свята. Кажуть, Чарльз може відмовитися від однієї з традицій, а саме – збиратися всім разом, щоб подивитися в записі різдвяну промову монарха, яка транслюватиметься на ТБ, пише express.co.uk.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / © Associated Press
Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Королівські експерти вважають, що цього року святкування буде дуже скромним, оскільки сім'я проведе перше Різдво без Єлизавети II.

Кореспондентка BBC Дженні Бонд поділилася своєю думкою про святкування 2022 року, оскільки вона вважає, що новий король прагне бути менш формальним, ніж його мати. "Він буде сповнений ностальгії і деякого смутку. Там буде те порожнє місце, де сиділа королева. Я припускаю, що Чарльз не сидітиме там, якщо вони не захочуть залишити його порожнім. У нього будуть усі звичайні традиції зборів у Сандрінгемі, але їм не вистачатиме королеви. Завжди сумно, коли в тебе перше Різдво без головного героя. Як і в будь-якій іншій родині, вони звикнуть до цього, але це буде трохи інакше", - сказала експертка.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Вважається, що всі старші члени сім'ї відвідають цього року Сандрінгем. Проте вже відомо, що Меган та Гаррі відхилили запрошення короля відсвяткувати разом Різдво.

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Дата публікації
Перегляди
929
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