Перше Різдво без королеви: король Чарльз III планує змінити багаторічну традицію

Цього року члени британської королівської родини вперше святкуватимуть різдво без Її Величності королеви Єлизавети II, а її наступник король Чарльз III виголосить свою першу різдвяну промову, яку покажуть на ТБ.

За традицією члени сім'ї у грудні вирушають до Сандрінгема, де проводять Різдво та різдвяні свята. Кажуть, Чарльз може відмовитися від однієї з традицій, а саме – збиратися всім разом, щоб подивитися в записі різдвяну промову монарха, яка транслюватиметься на ТБ, пише express.co.uk.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Королівські експерти вважають, що цього року святкування буде дуже скромним, оскільки сім'я проведе перше Різдво без Єлизавети II.

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Кореспондентка BBC Дженні Бонд поділилася своєю думкою про святкування 2022 року, оскільки вона вважає, що новий король прагне бути менш формальним, ніж його мати. "Він буде сповнений ностальгії і деякого смутку. Там буде те порожнє місце, де сиділа королева. Я припускаю, що Чарльз не сидітиме там, якщо вони не захочуть залишити його порожнім. У нього будуть усі звичайні традиції зборів у Сандрінгемі, але їм не вистачатиме королеви. Завжди сумно, коли в тебе перше Різдво без головного героя. Як і в будь-якій іншій родині, вони звикнуть до цього, але це буде трохи інакше", - сказала експертка.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Вважається, що всі старші члени сім'ї відвідають цього року Сандрінгем. Проте вже відомо, що Меган та Гаррі відхилили запрошення короля відсвяткувати разом Різдво.

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