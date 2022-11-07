Перше Різдво без королеви: стало відомо, чи відвідають Меган і Гаррі Сандрінгем

Цього року члени британської королівської родини традиційно відвідають Сандрінгемський палац на Різдво та різдвяно-новорічні свята. Говорять, король Чарльз III запросив приїхати і свого молодшого сина Гаррі з дружиною Меган.

Проте, принц Гаррі та Меган Маркл вирішили, що не поїдуть до Сандрінгема і не проведуть різдвяні канікули разом із королівською родиною, про це повідомив Mirror.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

10 січня 2023 року у продаж надійдуть мемуари принца Гаррі, книжка, яка називається "Запасний" і повідомляється, що герцог Сассекський збирається відвідати Велику Британію напередодні, щоб презентувати книжку і там.

І якщо раніше після смерті королеви Єлизавети II була надія на те, що стосунки між Меган і Гаррі з членами королівської родини налагодяться, то після виходу цих мемуарів, Сассекські ризикують навіть втратити титули.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Меган та Гаррі проігнорували останнє бажання Єлизавети II. Монархиня мріяла зокрема і про те, щоб пара частіше приїжджала до Великої Британії.

Герцогиня Меган, принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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