Перше Різдво для принцеси Інес: як онука королеви Сільвії зачарувала всіх на сімейному заході

Наймолодша онука королеви Сільвії — принцеса Інес — приєдналася до своїх королівських кузен, щоб допомогти прикрасити ялинку у палаці. Цю традицію рік у рік повторює королева Сільвія, адже їй на радість провести цей особливий період перед Різдвом з усіма своїми онуками.

Маленька Інес, якій зараз десять місяців, просто зачарувала всіх на святковому відео. У кадрі малеча була зазнімкована в чарівній картатій сукні та білих в’язаних колготах. У відео видно, як дитина грається із золотою прикрасою, а королева Сільвія нахиляється, щоб допомогти Інес, коли та б’є рукою по ялинковій іграшці.

Нагадаємо, що 13-річна принцеса Естель, дочка кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля, яка одного разу стане королевою Швеції, є однією з хрещених принцеси Інес. Вона взяла на себе зобов’язання та доглядала за хрещеницею на передріздвяному заході.