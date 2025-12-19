- Дата публікації
Перше зимове фото на листівці: Гаррі та Меган показали свою різдвяну картку
Герцог та герцогиня Сассекські поділилися святковою різдвяною листівкою та підбили підсумки 2025 року.
У відеоролику, опублікованому разом зі святковими побажаннями та різдвяною листівкою на своєму сайті, Сассекські підбили підсумки 2025 року.
У відео містяться фрагменти їхньої роботи з фондом за цей рік та за останні чотири роки, а також святкове вітання.
«Від імені канцелярії принца Гаррі та Меган, герцога та герцогині Сассекських, та компанії Archewell ми бажаємо вам щасливих свят та радісного нового року», — йдеться у повідомленні.
Їхні діти — принц Арчі та принцеса Лілбет з’явилися на відео під час несподіваної прогулянки зі своїми батьками, коли вони разом готували їжу для місцевої спільноти напередодні Дня подяки. На нових кадрах видно, як Арчі та Лілбет допомагають готувати їжу та штовхають візок із продуктами разом зі своїми батьками.
В останні роки пара ділилася привітаннями від імені фонду Archewell, але цього року послання походить від їхнього нещодавно перейменованого благодійного підрозділу Archewell Philanthropies.
Одночасно Меган і Гаррі випустили різдвяну листівку, де пара зазнімкована на Іграх Invictus в Канаді. На відміну від минулого року їхні діти на ній не зображені. На фотографії пара усміхається і тримається за руки під час Ігор, які проходили у Ванкувері та Вістлері.
Вчора, нагадаємо, свою різдвяну листівку представили принц та принцеса Уельські.