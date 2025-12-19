ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
2 хв

Перше зимове фото на листівці: Гаррі та Меган показали свою різдвяну картку

Герцог та герцогиня Сассекські поділилися святковою різдвяною листівкою та підбили підсумки 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

У відеоролику, опублікованому разом зі святковими побажаннями та різдвяною листівкою на своєму сайті, Сассекські підбили підсумки 2025 року.

У відео містяться фрагменти їхньої роботи з фондом за цей рік та за останні чотири роки, а також святкове вітання.

«Від імені канцелярії принца Гаррі та Меган, герцога та герцогині Сассекських, та компанії Archewell ми бажаємо вам щасливих свят та радісного нового року», — йдеться у повідомленні.

Їхні діти — принц Арчі та принцеса Лілбет з’явилися на відео під час несподіваної прогулянки зі своїми батьками, коли вони разом готували їжу для місцевої спільноти напередодні Дня подяки. На нових кадрах видно, як Арчі та Лілбет допомагають готувати їжу та штовхають візок із продуктами разом зі своїми батьками.

Меган і принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілібет

Меган і принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілібет

В останні роки пара ділилася привітаннями від імені фонду Archewell, але цього року послання походить від їхнього нещодавно перейменованого благодійного підрозділу Archewell Philanthropies.

Різдвяна листівка Меган і Гаррі

Різдвяна листівка Меган і Гаррі

Одночасно Меган і Гаррі випустили різдвяну листівку, де пара зазнімкована на Іграх Invictus в Канаді. На відміну від минулого року їхні діти на ній не зображені. На фотографії пара усміхається і тримається за руки під час Ігор, які проходили у Ванкувері та Вістлері.

Те саме фото, яке пара взяла для листівки, було зроблено в Вістлері / © Getty Images

Те саме фото, яке пара взяла для листівки, було зроблено в Вістлері / © Getty Images

Вчора, нагадаємо, свою різдвяну листівку представили принц та принцеса Уельські.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie