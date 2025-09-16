- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 273
- Час на прочитання
- 1 хв
Перші фото інфанти Софії з Ліссабона: як живе дочка королеви Летиції під час навчання в Португалії
Представлено фотографії інфанти Софії з її перших днів у коледжі Форвард, де вона вивчатиме політологію та міжнародні відносини протягом трьох років.
Переваги цього коледжу в тому, що там обіцяють нетрадиційний академічний досвід, оскільки студенти по черзі відвідують три європейські столиці впродовж трирічної програми навчання.
Почала свій курс інфанта в Лісабоні, а наступні два роки вона проведе в Парижі та Берліні, інтегруючись у місцеву культуру.
На більшості представлених журналом Hola! знімків 18-річну інфанту зазнімковано в компанії її нових одногрупників. Софія має гарний вигляд і насолоджується університетськими пригодами.
Дівчина носить простий і зручний одяг, а її стиль — це прості топи, джинси, кардигани, топи з відкритими плечима та максіспідниці. Також на знімках ми бачимо, що Софія любить носити розпущене волосся і раніше ми вже розповідали чому.
Нагадаємо, раніше ми писали, де отримуватимуть освіту європейські принци та принцеси.