Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Перші фото інфанти Софії з Ліссабона: як живе дочка королеви Летиції під час навчання в Португалії

Представлено фотографії інфанти Софії з її перших днів у коледжі Форвард, де вона вивчатиме політологію та міжнародні відносини протягом трьох років.

Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Переваги цього коледжу в тому, що там обіцяють нетрадиційний академічний досвід, оскільки студенти по черзі відвідують три європейські столиці впродовж трирічної програми навчання.

Почала свій курс інфанта в Лісабоні, а наступні два роки вона проведе в Парижі та Берліні, інтегруючись у місцеву культуру.

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

На більшості представлених журналом Hola! знімків 18-річну інфанту зазнімковано в компанії її нових одногрупників. Софія має гарний вигляд і насолоджується університетськими пригодами.

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Дівчина носить простий і зручний одяг, а її стиль — це прості топи, джинси, кардигани, топи з відкритими плечима та максіспідниці. Також на знімках ми бачимо, що Софія любить носити розпущене волосся і раніше ми вже розповідали чому.

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Інфанта Софія / © instagram.com/holacom

Нагадаємо, раніше ми писали, де отримуватимуть освіту європейські принци та принцеси.

