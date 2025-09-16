Перші фото інфанти Софії з Ліссабона: як живе дочка королеви Летиції під час навчання в Португалії

Інфанта Софія / © Getty Images

Переваги цього коледжу в тому, що там обіцяють нетрадиційний академічний досвід, оскільки студенти по черзі відвідують три європейські столиці впродовж трирічної програми навчання.

Почала свій курс інфанта в Лісабоні, а наступні два роки вона проведе в Парижі та Берліні, інтегруючись у місцеву культуру.

На більшості представлених журналом Hola! знімків 18-річну інфанту зазнімковано в компанії її нових одногрупників. Софія має гарний вигляд і насолоджується університетськими пригодами.

Дівчина носить простий і зручний одяг, а її стиль — це прості топи, джинси, кардигани, топи з відкритими плечима та максіспідниці. Також на знімках ми бачимо, що Софія любить носити розпущене волосся і раніше ми вже розповідали чому.

