Перші фото з університету: принцеса Інгрід Олександра вже в Австралії

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

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Раніше королівський палац підтверджував, що спадкова принцеса Інгрід Олександра залишиться в кампусі протягом усіх своїх університетських років і вивчатиме міжнародні відносини та політичну економіку.

Палац поділився першими фотографіями принцеси із Сіднея, які зробила австралійська фотографка Ракель Пірес.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

«Я з нетерпінням чекаю на початок навчання в Сіднейському університеті. Бути студенткою — це захоплююче, і я з нетерпінням чекаю на можливість дізнатися про нові перспективи як у європейській, так і в міжнародній політиці. Впевнена, що багато чого навчуся, — каже принцеса, яка перебуває в Австралії і готова розпочати навчання у Сіднейському університеті», — йдеться у підписі до світлин.

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Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Нагадаємо, раніше її дід король Гаральд V поділився своїми думками про важливий переїзд своєї онуки за кордон цього літа. Його запитали, чи слід принцесі Інгрід Олександрі вчитися ближче до Норвегії, щоб робити більший внесок у королівську сім’ю, на що монарх відповів:

«Ви отримаєте це назад з відсотками, коли вона повернеться додому, тож я думаю, що це просто перевага. Їй потрібно дозволити вчитися і здобути освіту, перш ніж вона почне представляти інтереси», — заявив король.

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини