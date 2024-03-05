Перші фото за два місяці: принцесу Уельську заскочили з мамою у Віндзорі

Принцесу Уельську Кетрін вперше зазнімкували папараці після того, як їй зробили операцію на черевній порожнині в середині січня.

Не відомо, чи дійсно папараці вдалося сфотографувати принцесу зненацька чи палац спеціально все так підлаштував, щоб її побачили, для того, щоб розвінчати чутки про те, що стан здоров'я Кетрін не дуже добрий.

Фотографії були опубліковані на американському сайті пліток TMZ.

На знімках принцесу Кейт знято в темних сонцезахисних окулярах на пасажирському сидінні Audi 4x4, за кермом якого сиділа її мати Керол Міддлтон. Їх сфотографували біля Віндзорського замку. Фотографії були зроблені близько 9-ї ранку, що дозволяє припустити, що мати і дочка поверталися зі школи, куди відвозили трьох дітей Кейт – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Керол Міддлтон з дочкою Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 17 січня Кенсінгтонський палац оголосив, що напередодні Кейт було госпіталізовано до лондонської клініки для "планової операції на черевній порожнині", яка пройшла успішно. Палац також заявляв, що принцеса не з'явиться на публічних заходах раніше, ніж на Великдень.

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