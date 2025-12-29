- Дата публікації
Перші канікули з королівською сім’єю: наречена Пітера Філліпса побувала з ними на службі
Син принцеси Анни — Пітер Філліпс — зараз перебуває в маєтку Сандрінгем разом зі своєю нареченою Гаррієт Сперлінг та іншими членами родини.
Вони зібралися у маєтку на Різдво та зимові канікули, які зазвичай розпочинаються після різдвяної служби.
Вчора Пітер та його наречена Гаррієт разом із королем Чарльзом, принцесою Анною, принцом Едвардом та герцогинею Софі, а також ще кількома родичами побували на ранковій недільній службі.
Гаррієт приїхала до церкви Святої Марії Магдалини в костюмі в принт «собачий зуб» з оксамитовим коміром винного кольору, високих замшевих чоботях, а також із чорним обідком на голові та золотих сережках у вухах. У руках майбутня дружина Пітера несла шкіряний плетений клатч, її волосся було розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.
Пітер Філліпс був одягнений у пальто та чорні класичні штани, а взутий у чорні туфлі.
Пара, нагадаємо, наприкінці літа оголосила про те, що має намір одружитися. Для Пітера шлюб із Гаррієт стане другим. Його першою дружиною була Отем Келлі, з якою вони виховують двох дорослих дочок.