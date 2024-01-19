Перші кроки принца Арчі: зворушливе відео Меган та Гаррі із сином опублікували в TikTok

Принц Гаррі та Меган Маркл намагаються виховувати своїх двох дітей подалі від камер фотографів.

У TikTok було опубліковано домашнє відео з подружжям Сассекських, де видно перші кроки маленького принца, якому цієї весни виповниться вже п'ять років.

У ролику показані принц Гаррі, Меган та Арчі під час прогулянки територією каліфорнійського будинку, що належить голлівудському продюсеру Тайлеру Перрі. Це той самий будинок, де сім'я жила спочатку після переїзду з Канади до США, про що вони розповідали в документальному серіалі Netflix "Гаррі і Меган", випущеному 2022 року.

У відео показано, як маленький Арчі біжить по траві і на пляжі ганяється за хвилями.

Сасекські тримають своїх дітей далеко від фотокамер і самі рідко публікують фотографії з ними у соцмережах. Востаннє сім'я ділилася таким фото кілька років тому на Різдво.

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