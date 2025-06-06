Перші леді Франції і Бразилії у музеї: Бріжит Макрон у сірому вбранні, Розангела да Сілва – чорній сукні

Перші леді Франції і Бразилії / © Associated Press

Реклама

Президентське подружжя Франції Еммануель і Бріжит Макрони разом із президентським подружжям Бразилії Луїзом Інасіо Лулою і Розангелою да Сілвами відвідали виставку бразильського художника Ернесто Нету у музеї Великого палацу в Парижі.

Перша леді Франції для культурного виходу обрала монохромний сірий лук. На Бріжит було напівпальто з поясом, светр і штани зі стрілками. У неї була обємна перука, макіяж смокі-айс і окуляри у черепаховій оправі.

© Associated Press

На першій леді Бразилії була чорна сукня міді, зверху якої вона одягла чорно-білий жакет із принтом. Свій аутфіт Розангела доповнила милою в’язаною сумочкою малинового відтінку. Да Сілва зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила шию ланцюжком із підвіскою, до жакету прикріпила золоту брошку і завершила образ оптичними окулярами у черепаховій оправі.

Реклама