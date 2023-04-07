Перші леді на зустрічі з медиками: Олена Зеленська у бордовій сукні, Агата Корнгаузер-Дуда – у блакитній

Олена Зеленська у межах візиту до Варшави разом зі своєю польською колегою Агатою Корнгаузер-Дудою зустрілися з учасниками їхньої спільної ініціативи – українськими медиками, які завершують навчання із вертолітної екстреної медичної допомоги.

Фото: Instagram Олени Зеленської

"Як влучно сказав про це навчання один із наших учасників, Олег Водославський з Івано- Франківська, "поєднання двох величезних світів – світу авіації та світу медицини – разом утворюють щось неймовірне, щось варте захоплення", - зазначила перша леді України.

Фото: Instagram Олени Зеленської

На цій зустрічі Олена постала у бордовій сукні по фігурі довжини міді, яку скомбінувала з туфлями-човниками на шпильках. Талію Зеленська підкреслила тонким бордовим ремінцем.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Шию вона прикрасила патріотичною підвіскою у вигляді тризуба на ланцюжку від українського бренду Gunia Project, а вуха – елегантними сережками. Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Агата Корнгаузер-Дуда одягла блакитну сукню А-силуету з круглим коміром та срібними ґудзиками. Взута вона була у блакитні замшеві туфлі на шпильках.

Перша леді зробила укладання з прикореневим об'ємом, зачесавши волосся назад, і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були сережки-пусети з камінням, а на руках – золоті каблучки.

Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Олени Зеленської

Читайте також: