Перші портрети короля Фредеріка X та королеви Мері: палац поділився фото

Данські монархи поділилися новими портретними знімками, зробленими у день сходження на трон короля Фредеріка X.

Кадри було зроблено у тронному залі замку Крістіансборг, про що свідчить підпис під світлинами.

"Тронний зал замку Крістіансборг є місцем для перших офіційних портретів Їхніх Величностей Короля та Королеви.

Серію портретів зробив фотограф Денніс Стенілд через кілька миттєвостей після проголошення короля, яке сталося з балкона тронної зали 14 січня 2024 року.

Королівське подружжя зображене разом із спадкоємцем престолу Його Королівською Високістю спадкоємним принцом та Їхніми Королівськими Високостями принцесою Ізабеллою, принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною".

Фото вийшли урочисті, хоча вся родина цього дня була трохи схвильована. Тепер очікуємо на нові спільні виходи короля Фредеріка X і королеви Мері.

Нагадаємо, раніше ми показували вам зворушливий момент поцілунку пари на балконі палацу.

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