Перший королівський тур: король Чарльз III та королева Камілла прибули з візитом до Північної Ірландії

Вчора король Чарльз III вперше в ролі Його королівської Величності провів аудієнцію з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, а сьогодні вирушив у тур країною.
Зустріч із Ніколою Стерджен відбулася у палаці Голіруд-гаус, де перебував вчора Чарльз III із сім'єю. Увечері у Шотландії члени королівської родини зібралися у соборі Святого Джайлса на службі на честь королеви Єлизавети II.
Сьогодні монарх прибув до Північної Ірландії. Цього тижня у Чарльза III обов'язковий тур країною, який називається операція "Весняний приплив" - це частина плану сходження принца Чарльза на престол.
У замку Хіллсборо Чарльз та Камілла подивляться виставку картин, що зображують королеву в Північній Ірландії. Потім король зустрінеться із секретарем Північної Ірландії Крісом Гітоном-Гаррісом та лідерами партії, отримає послання зі співчуттям на чолі зі спікером Асамблеї Північної Ірландії та дасть відповідь.
Також Чарльз та Камілла відвідають собор Святої Анни для молитви та роздумів. Очікується, що їх зустрінуть тисячі представників громадськості, яких закликали вишикуватися на вулицях міста в другій половині дня, пише Daily Mail.
Потім король і королева-консорт прогуляються площею письменників, перш ніж залишити Північну Ірландію.
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