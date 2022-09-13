Перший королівський тур: король Чарльз III та королева Камілла прибули з візитом до Північної Ірландії

Вчора король Чарльз III вперше в ролі Його королівської Величності провів аудієнцію з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, а сьогодні вирушив у тур країною.

Зустріч із Ніколою Стерджен відбулася у палаці Голіруд-гаус, де перебував вчора Чарльз III із сім'єю. Увечері у Шотландії члени королівської родини зібралися у соборі Святого Джайлса на службі на честь королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Сьогодні монарх прибув до Північної Ірландії. Цього тижня у Чарльза III обов'язковий тур країною, який називається операція "Весняний приплив" - це частина плану сходження принца Чарльза на престол.

У замку Хіллсборо Чарльз та Камілла подивляться виставку картин, що зображують королеву в Північній Ірландії. Потім король зустрінеться із секретарем Північної Ірландії Крісом Гітоном-Гаррісом та лідерами партії, отримає послання зі співчуттям на чолі зі спікером Асамблеї Північної Ірландії та дасть відповідь.

Король Чарльз III та Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Також Чарльз та Камілла відвідають собор Святої Анни для молитви та роздумів. Очікується, що їх зустрінуть тисячі представників громадськості, яких закликали вишикуватися на вулицях міста в другій половині дня, пише Daily Mail.

Король Чарльз III та королева Камілла в Північній Ірландії / Фото: Getty Images

Потім король і королева-консорт прогуляються площею письменників, перш ніж залишити Північну Ірландію.

Король Чарльз III та королева Камілла в Північній Ірландії / Фото: Getty Images

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