Перший крок до зречення: герцог Люксембурга Анрі передає правління синові

Монарх Люксембурга оголосив у неділю про намір зректися трону на користь свого старшого сина герцога Гійома.

Після 24 років перебування на престолі великий герцог Люксембурга Анрі висловив бажання відійти від своїх обов'язків. В офіційній заяві, опублікованій в акаунті герцога в Instagram йдеться:

Великий герцог Анрі оголосив сьогодні, що передасть чин лейтенанта спадковому великому герцогу Гійому в жовтні 2024 року.

"У жовтні цього року його син, спадковий великий герцог Гійом, візьме на себе посаду губернатора країни разом зі своєю дружиною, спадковою великою герцогинею Стефанією".

Заяву Анрі зробив під час святкування Національного дня Люксембургу у Люксембурзькій філармонії. Він сказав:

"Я хотів би повідомити вас, що я вирішив призначити принца Гійома віце-представником у жовтні", — заявив 69-річний Анрі, у зверненні до національного свята в неділю.

"З усією любов'ю та впевненістю я бажаю йому удачі", — додав він.

Герцог Люксембурзький Анрі та його дружина герцогиня Марія Тереза / Фото: Associated Press

Наразі великий герцог Анрі збереже свій офіційний титул, оскільки це ще не зречення. Наразі невідомо, чому монарх вирішив передати своє правління старшому синові, крім того, що висловив зацікавленість у виході на пенсію.

Це не вперше, коли великий герцог припускає, що в якийсь момент відмовиться від королівських обов'язків. У квітні цього року Анрі зізнався, що "має намір у якийсь момент піти у відставку" в інтерв'ю французькому виданню La Libre. Пояснюючи свої плани, герцог прокоментував: "Все це планується на сімейних консультаціях. Я вважаю, що дуже важливо дати молодим людям перспективу".

Принц Люксембургу Гійом та принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку 2024 року від престолу зреклася королева Данії Маргрете II.

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