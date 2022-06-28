Перший пішов: розпочато продажі супер'яхт російських олігархів

Коли по всьому світу почали заарештовувати супер'яхти російських олігархів, у багатьох виникало те саме питання: а що з цими яхтами буде далі.

Зазвичай влада не має права продавати заарештовані яхти без тривалих судових розглядів. Такі судна залишаються в невизначеному статусі, а без обслуговування, на яке щорічно можуть припадати до 15% вартості яхти, вони починають занепдати.

Але ми живемо у час, коли неможливе можливе, особливо, коли це стосується санкцій щодо російських чиновників та олігархів, причетних до розв'язаної війни в Україні.

Як повідомляє Business Insider, найближчим часом на аукціоні буде продано суперяхту Axioma мільярдера, ексвласника «Сінари» та «Трубної металургійної компанії» Дмитра Пумп'янського. Вона стане першим судном російських олігархів, які потрапили під санкції, яке продадуть.

Яхту продадуть у відповідь на позов американського банку JPMorgan у рамках стягнення боргу з Пумп'янського під санкціями. Судно оцінюють у суму понад $68,8 млн.

Пумпянський потрапив у списки санкцій Євросоюзу та Великобританії після початку війни в Україні.

Ну, як кажуть, з почином! Чекаємо на продаж інших розкішних морських яхт і сподіваємося на те, що частина грошей від продажу буде передана на відновлення наших зруйнованих міст, про що неодноразово говорила світова спільнота.

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