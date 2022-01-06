Перший прийом: японська принцеса Айко на святкуванні Нового року в Токіо

Перший прийом: японська принцеса Айко на святкуванні Нового року в Токіо

1 грудня єдиній дочці 126-го імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако виповнилося 20 років. У Японії це вік повноліття, тому дівчина приступила до виконання своїх обов'язків як члена імператорської сім'ї.

Хоча після дня народження Айко імператорський дім зробив заяву, в якій наголошувалося, що нові обов'язки принцеси все ж будуть на другому місці, а на першому — навчання в університеті. Наразі дівчина навчається в Університеті Гакушуїна.

Але все ж перший захід у новому статусі Айко відвідала і це було традиційне святкування Нового року у палаці – Shinnen Shukuga-no Gi. Принцеса Айко з'явилася перед гостями у білій сукні без рукавів, прикрашеній стрічкою імператорської родини, білих високих рукавичках, перлинному намисті та сережках. У руках вона тримала віяло.

Принцеса Айко / Getty Images

Серед учасників великого імператорського прийому також були двоюрідний брат її батька, наслідний принц Фуміхіто Акісіно, відоміший як принц Акісіно, його дружина принцеса Кіко, їхня 27-річна дочка Како. Інша дочка пари, 30-річна Мако, залишила королівське життя минулого року, коли вийшла заміж за простолюдина, через що мала відмовитися від свого титулу та обов'язків.

Японська імператорська сім'я / Getty Images

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