Перший публічний вихід за довгий час: принцеса Шарлін із сім'єю відвідала автоперегони

Перший публічний вихід за довгий час: принцеса Шарлін із сім'єю відвідала автоперегони

Нарешті, вся сім'я принца Альбера з'явилася на публіці в повному складі.

Учора, 30 квітня, принц Альбер та принцеса Шарлін відвідали автопробіг Monaco E-Prix зі своїми дітьми кронпринцем Жаком та принцесою Габріеллою.

Наприкінці гонки принц Альбер і принц Жак вручили кубок переможцю Стофелю Вандорну (Mercedes – EQ Formula), а принцеса Шарлін та принцеса Габріелла нагородили Мітча Еванса (Jaquar TSC Racing, який прийшов другим, і Жана-Еріка Вергене) який фінішував третім.

Samedi 30 avril, LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène on assisté à la course automobile du Monaco E-Prix... Опубліковано Palais Princier de Monaco — Prince's Palace of Monaco Субота, 30 квітня 2022р.

Шарлін, яка долає серйозні особисті проблеми та проблеми зі здоров'ям, виглядала сумною, одягнена принцеса була під настрій — у скромний сірий костюм.

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