Перший публічний вихід за довгий час: принцеса Шарлін із сім'єю відвідала автоперегони

Нарешті, вся сім'я принца Альбера з'явилася на публіці в повному складі.
Учора, 30 квітня, принц Альбер та принцеса Шарлін відвідали автопробіг Monaco E-Prix зі своїми дітьми кронпринцем Жаком та принцесою Габріеллою.
Наприкінці гонки принц Альбер і принц Жак вручили кубок переможцю Стофелю Вандорну (Mercedes – EQ Formula), а принцеса Шарлін та принцеса Габріелла нагородили Мітча Еванса (Jaquar TSC Racing, який прийшов другим, і Жана-Еріка Вергене) який фінішував третім.
Samedi 30 avril, LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène on assisté à la course automobile du Monaco E-Prix...Опубліковано Palais Princier de Monaco — Prince's Palace of Monaco Субота, 30 квітня 2022р.
Шарлін, яка долає серйозні особисті проблеми та проблеми зі здоров'ям, виглядала сумною, одягнена принцеса була під настрій — у скромний сірий костюм.
Читайте також:
- У них проблеми у шлюбі: експерт з мови тіла пояснила, що не так на нових фото Шарлін та князя Альбера II
- Сильно схудла: княгиня Шарлін вперше з'явилася на публіці після тривалого лікування
- Князь Монако Альбер II висловив солідарність з українським народом та підтримав санкції проти Росії
- Княгиня Шарлін повернулася до Монако з клініки, де довго секретно лікувалася