Перший спільний вихід: син принцеси Анни приїхав до Аскота з новою пасією

Пітер Філліпс приїхав вчора на Royal Ascot з Гаррієт Сперлінг. Відомо, що пара познайомилася на спортивному заході, де були присутні їхні діти. Більше жодних подробиць поки що не розголошується.

Цього дня Гаррієт була в ніжно-рожевій сукні з трьома бантами на грудях Beulah London, яка добре сиділа на її фігурі, але була трохи пом'ятою на подолі. Вона підібрала до неї світлі туфлі-човники на підборах Emmy London і маленький білий плетений клатч Aspinal of London. Також одягла лаконічний капелюх, прикрашений великою квіткою та сережки-висячки, зробила зачіску та легкий денний макіяж та світлий манікюр.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Пітер Філліпс був у фраку, сірих штанях у смужку, світло-сірому жилеті та ніжно-рожевій сорочці з білим коміром, яку доповнив краваткою в принт та золотою брошкою. Він тримав свою нову пасію за руку, коли вони ходили іподромом і прямували до королівської ложі звідки і дивилися змагання.

Нагадаємо, раніше їх вперше заскочили на публіці, коли пара відвідувала кінні змагання з бадмінтону в Глостерширі.

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