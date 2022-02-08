Перший вихід герцогині Камілли після того, як Єлизавета II підтримала її у ролі королеви-консорта

Перший вихід герцогині Камілли після того, як Єлизавета II підтримала її у ролі королеви-консорта

Герцогиня Корнуольська вперше з'явилася на публіці з того часу, як королева Єлизавета II заявила, що після своєї смерті та коронації принца Чарльза бачить його дружину королевою-консортом.

74-річна герцогиня сьогодні відвідала початкову школу Раундхілл у Баті як заступниця Фонду Святого Іоанна, місцевої благодійної організації, що прагне змінити життя на краще.

Герцогиня, яка прагне прищепити любов до читання та письма з раннього віку, приєдналася до трирічних дітей на уроці "Мова для життя" в дитячій кімнаті "Сонячні промені" та до десятирічних дітей з Eco Team для того, щоб посадити дерева в рамках ініціативи @Queens на честь платинового ювілею Єлизавети II.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Герцогиня мала елегантний вигляд в картатому костюмі: жакеті та спідниці та білій блузці, а також у шкіряних рукавичках і взута у замшеві чоботи на підборах. Каміллі подарували букет квітів, який вона несла в руках. Також у герцогині було класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Цей візит Камілли відбувся після того, як королева підтримала свою невістку і виявила бажання, щоб у день коронації її сина Чарльза його дружина стала королевою-консортом. Досі очікувалося, що після коронації Чарльза герцогиня Корнуольська називатиметься принцесою-консортом, про це рішення було оголошено, коли пара одружилася 2005 року. Це рішення ухвалили через громадську думку, адже після смерті принцеси Діани до Камілли ставилися не дуже добре і довгі роки їй довелося доводити свою відданість і заслужити на повагу.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

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