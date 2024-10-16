Перший вихід під час декрету: принцеса Раджва сходила із чоловіком на футбол

Принцеса Йорданії Раджва вперше з'явилася на публіці після народження дочки Іман.

Раджва та її чоловік кронпринц Хусейн вирушили на футбол, щоб підтримати збірну Йорданії з футболу у матчі проти Оману.

Нині принцеса Раджва перебуває у декретній відпустці, але приємно потішила шанувальників, з'явившись із чоловіком на цьому не офіційному заході.

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Зазначимо, що збірна Йорданії зустрічалася з Оманом і здобула перемогу з рахунком 4:0. Матч був зіграний, коли Йорданія намагалася пройти відбір на чемпіонат світу 2026 року, який стане першим, у якому коли-небудь грала ця близькосхідна країна.

Принцеса з'явилася на матчі в чорному пальті, з розпущеним волоссям і золотими сережками у вухах.

Пара, яка зараз зосереджена на турботі про двомісячну доньку, мала щасливий вигляд.

Нагадаємо, 3 серпня 2024 року, принццеса Раджва народила дочку. Дівчинка отримала титул Її королівської Високості та титул принцеси, і стала першою онукою королеви Ранії та короля Абдалли II.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з новонародженою дочкою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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