Перший вихід після коронавірусу: Джилл Байден у білій сукні і на шпильках приїхала до Філадельфії

Перша леді США одужала від Covid-19 і вперше з'явилася на публіці.

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден відвідали Філадельфію. У Національному історичному парку Незалежності президент виступив із програмною промовою, присвяченою "битві, яка триває за душу країни". Він звернувся до американців із закликом у ході проміжних виборів до Конгресу дати відсіч екстремізму, який набирає сили.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася на публіці вперше після того, як перехворіла на коронавірус. Для свого виходу вона обрала білу сукню-футляр, зверху якої одягла блакитний жакет із вишивкою на комірі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Джилл скомбінувала із чорними замшевими туфлями на шпильках. Волосся вона уклала в локони і зробила макіяж із акцентом на очах. Вуха дружина президента прикрасила перлинними сережками, а шию – золотими ланцюжками. Французький манікюр завершив лук пані Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку з узором.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували милий кадр, як Джилл і Джо ніжно поцілувалися після його виступу.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Байден разом із онучками у коротких сарафанах сходив на службу до церкви.

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