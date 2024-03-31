Перший вихід після оголошення про хворобу: король Чарльз III відвідав великодню службу

Король Чарльз III і королева Камілла взяли участь у традиційній великодній службі у Віндзорі.

Король Чарльз III разом із дружиною королевою Каміллою відвідав великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Це перший офіційний вихід короля Чарльза після оголошення про його хворобу.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Лікарі порадили Чарльзу III і Каміллі під час служби сидіти трішки осторонь від інших членів королівської сім'ї. Такий запобіжний засіб потрібен через онкологічне захворювання короля, адже рак – одне з найнебезпечніших захворювань, яке має величезний вплив на імунну систему організму.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Його Величність мав гарний вигляд і був у хорошому настрої, він всім усміхався. Король привітав публіку, яка там зібралася. Декому він навіть потиснув руку і поспілкувався.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Одягнений Чарльз III був у класичне чорне пальто, білу сорочку у ледь помітну смужку, блакитну краватку із зображенням човнів, темно-сині штани і чорні туфлі.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ранівше ми показали милі фото короля Чарльза III з улюбленою невісткою принцесою Уельською.

Читайте також: