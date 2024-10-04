Перший вихід після оголошення про вагітність: принцеса Беатріс сходила на вечірку

36-річна принцеса з'явилася на вечірці, влаштованій у четвер в улюбленому знаменитостями ресторані Chiltern Firehouse у Лондоні на честь 10-річного ювілею ресторану. Це була перша поява Беатріс на публіці після новини про її вагітність, знімками поділилося видання Daily Mail.

Принцеса була в чорному оксамитовому жакеті із звуженою талією. Її живіт поки не сильно помітний, очевидно терміни вагітності трохи більше 12 тижнів. Зазвичай саме після такого терміну про вагітність не бояться говорити публічно. До жакета Беа підібрала чорні штани та замшеві босоніжки з відкритими носами на підборах. Волосся розпустила, зробила легкий макіяж та укладання. У руках у Беатріс була маска, мабуть, свято було тематичного характеру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який титул отримає друга дитина Беатріс та Едоардо, яка, як повідомив палац, має народитися на початку 2025 року.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

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