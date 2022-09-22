Перший вихід після похорону: принц та принцеса Уельські зустрілися з персоналом у Віндзорі

Принц і принцеса Уельські вперше з'явилися на публіці після похорону королеви Єлизавети II, що відбувся в понеділок, 19 вересня.
Вільям та Кетрін зустрілися з волонтерами та персоналом у Віндзорському замку, які безпосередньо брали участь у похороні королеви.
Період національної жалоби закінчився у вівторок, але жалоба членів королівської родини триватиме до понеділка – 26 вересня, тому вони продовжують носити чорний одяг.
40-річна принцеса Уельська сьогодні одягнена у довге пальто без коміра від Dolce & Gabbana, чорні колготи та взута у чорні замшеві туфлі від Gianvito Rossi на підборах. У вухах Кетрін золоті сережки з перловою підвіскою Annoushka від Kiki Mcdonough і з розсипом діамантів. Також у Кейт денний макіяж, а волосся розпущене.
Принц Вільям знову у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з чорною краваткою. Принц Уельський подякував персоналу та волонтерам, які працювали на службі у каплиці Святого Георгія, яка выдбулася одразу за церемонією державного похорону Її Величності Королеви у Вестмінстерському абатстві.
Зазначимо, Вільям та Кейт – не єдині члени королівської родини, які сьогодні повернулися до роботи. Дочка королеви – 72-річна принцеса Анна відвідала військово-морську базу Портсмута, де потиснула руку військовослужбовцям Королівського флоту, які брали участь у похоронній процесії.
Читайте також:
- Тепер їх носить Кейт: принцесу Уельську помітили у перлах покійної королеви Єлизавети II
- Повторила образ: принцеса Кейт одягла на зустріч із Зеленською сукню з похорону принца Філіпа
- Королівські титули: чому Камілла тепер королева, а Вільям та Кейт – принц та принцеса Уельські