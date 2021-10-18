Перший вихід після пологів: принцеса Беатріс з чоловіком відвідала захід

Перший вихід після пологів: принцеса Беатріс з чоловіком відвідала захід

Молоді батьки — принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці вперше після народження дочки з'явилися на світському заході.

Минулого тижня королівська пара відвідала ярмарку Frieze London Art Fair в Ріджентс-парку в Лондоні. На публіці 33-річна принцеса з'явилася в теплому пальті кольору кемел, під яким була чи-то сукня, чи-то спідниця, чорного кольору, судячи з коміра. Беатріс одягла чорні щільні колготи і замшеві гостроносі черевики без підборів.

Молода мама мала чудовий вигляд. У неї був легкий макіяж на обличчі, руде волосся було розпущене, а через плече висіла маленька сумка на тонкому ремінці.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

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Чоловік Беатріс Едоардо був в синьому костюмі, білій сорочці і білих кросівках. Вони разом позували перед камерами фотографів.

Раніше подружжя сфотографували папараці, коли вони прогулювалися вулицями Лондона, прямуючи до своєї резиденції в Сент-Джеймсському палаці разом зі своєю новонародженою дочкою Сієнною. До речі, сьогодні малечі виповнюється рівно місяць.

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