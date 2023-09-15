Перший вихід після пологів: принцеса Євгенія у кутюрній сукні сяяла на червоній доріжці в Лондоні

Принцеса Євгенія склала компанію своїй сестрі принцесі Беатріс на Vogue World: London 2023 у Королівському театрі Друрі-Лейн 14 у Лондоні.
Цей вечір був особливо важливий для принцеси Євгенії, оскільки він ознаменував її першу червону доріжку від того часу, як вона народила другу дитину – сина Ернеста у травні цього року.
На доріжку 33-річна принцеса вийшла у кутюрній сукні з нової колекції Fendi від Kim Jones сезону осінь-зима 2023 та підібрала до неї сріблясті туфлі-човники, посипані камінням та на підборах.
Принцеса Євгенія зробила світлий манікюр і одягла на палець незвичайного дизайну каблучку. У вухах у неї були довгі сережки-висячки, на обличчі гарний вечірній макіяж, а волосся Євгенія уклала у гладеньку зачіску. На захід принцеса приїхала без свого чоловіка Джека Брускбенка, але фотографам позувала із сестрою принцесою Беатріс та її чоловіком Едоардо.
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