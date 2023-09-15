Перший вихід після пологів: принцеса Євгенія у кутюрній сукні сяяла на червоній доріжці в Лондоні

Цей вечір був особливо важливий для принцеси Євгенії, оскільки він ознаменував її першу червону доріжку від того часу, як вона народила другу дитину – сина Ернеста у травні цього року.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

На доріжку 33-річна принцеса вийшла у кутюрній сукні з нової колекції Fendi від Kim Jones сезону осінь-зима 2023 та підібрала до неї сріблясті туфлі-човники, посипані камінням та на підборах.

Принцеса Євгенія зробила світлий манікюр і одягла на палець незвичайного дизайну каблучку. У вухах у неї були довгі сережки-висячки, на обличчі гарний вечірній макіяж, а волосся Євгенія уклала у гладеньку зачіску. На захід принцеса приїхала без свого чоловіка Джека Брускбенка, але фотографам позувала із сестрою принцесою Беатріс та її чоловіком Едоардо.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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