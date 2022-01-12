Перший вихід після відпочинку: королева Летиція у стильному луку приїхала на робочу зустріч

Перший вихід після відпочинку: королева Летиція у стильному луку приїхала на робочу зустріч

Іспанська королева Летиція після тривалих зимових канікул повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.

6 січня 2021 року король Іспанії Філіп VI і королева Летиція відвідали традиційний новорічний військовий парад Pascua Militar (Військовий Великдень) у Мадриді. Але з того часу королева-консорт на публіці не з'являлася.

Сьогодні дружина короля Філіпа VI завітала до штабквартири FEDER (Іспанська федерація рідкісних захворювань) у Мадриді, де періодично буває з робочими візитами.

Її Величність одягла цього дня чорні смугасті штани, довге синє пальто та сині туфлі-човники на підборах. В руках королеви був чорний клатч, а з прикрас у неї у вухах були золоті сережки.

Королева Летиція / Getty Images

Традиційно королева Летиція продовжує носити захисну маску, не знімаючи її навіть надворі. І хоча не всі іспанці так роблять, дружина монарха подає приклад для підданих. Це був перший вихід королеви Летиції після Нового року.

Королева Летиція / Getty Images

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