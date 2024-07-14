Перший вихід після травми: принцеса Анна відвідала захід з верхової їзди

З принцесою вже все гаразд і вона приступила до виконання своїх королівських обов'язків.

Нещодавно єдина дочка покійних королеви Єлизавети II і принца Філіпа — 73-річна принцеса Анна — серйозно травмувалася. Королівська особа отримала травму та струс мозку після інциденту з конем, який стався в маєтку Геткомб-парк. Що саме сталося, палац не коментував, але в результаті цього інциденту Анна провела кілька днів у лікарні, а потім відновлювалася вдома, через що пропустила низку запланованих заходів.

У п'ятницю, 12 липня, Її Королівська Високість все ж таки вийшла у світ — Анна відвідала національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів, який проводився в Університеті та коледжі Гартпері в Глостері.

Цього року RDA відзначає своє 55-річчя, а принцеса є покровителькою цієї організації від листопада 1971 року та вступила на посаду президента у березні 1986 року.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Для заходу принцеса Анна одягла сірий костюм, що складався із штанів та двобортного жакета-пальта. Також принцеса підібрала до образу аксесуари синього кольору: капелюх із бантом, сумку на довгому ремінці, а також рукавички. Яскравим акцентом в образі стала хустка на шиї. Анна одягла на жакет значок з логотипом організації та зробила легкий макіяж.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Поки Анна була в лікарні, її рідні кілька разів потрапляли під приціл папараці. Якось вони сфотографували чоловіка принцеси, який дбайливо ніс їй обід у сумці-холодильнику, а також доньку — Зару Тіндалл, яка відвідала матір у лікарні. Жінка була того дня одягнена у мінішорти.

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