Перший вихід у новому році: сяйлива герцогиня Кейт та принц Вільям приїхали до музею в Лондоні

Перший вихід у новому році: сяйлива герцогиня Кейт та принц Вільям приїхали до музею в Лондоні

Герцог та герцогиня Кембриджські повернулися до виконання своїх королівських обов'язків.

Сьогодні королівське подружжя відвідало Музей підкидьків у Лондоні, де зустрілися з працівниками системи опіки та з людьми, які виросли у прийомних сім'ях.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Герцогиня Кейт, яка у січні відсвяткувала 40-річчя, має приголомшливий вигляд в синьому пальті, поєднуючи його з улюбленими штанами від Jigsaw, чорною водолазкою та синіми замшевими гостроносими туфлями на стійких підборах. Талію Кетрін підкреслила чорним шкіряним поясом, а у вухах у неї були сережки від Accessorize. У герцогині було ідеальне укладання та гарний макіяж на обличчі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцог та герцогиня приїхали, щоб дізнатися більше про сектор догляду та зустрітися з представниками всієї системи, зокрема і особами, які мають безпосередній досвід проживання під опікою.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Свій візит пари почала з круглого столу за участю експертів із сфери опіки, під час якого з експертами обговорювалися питання опіки в країні, та труднощі, з якими стикаються діти, які виросли у системі.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

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Музей для підкидьків розповідає історію Лікарні для підкидьків, першої дитячої благодійної організації у Великій Британії, яка була заснована 1739 року як притулок для дітей, матері яких не могли утримувати або піклуватися про них. Музей пропонує навчання, програми наставництва та творчі проєкти, очолювані та розроблювані сучасними художниками, письменниками та музикантами, щоб продовжувати використовувати творчі дії для перетворення та покращення життя молодих людей, які пережили цей досвід.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кейт, яка прагне підвищити обізнаність щодо важливості досвіду раннього дитинства, стала покровителькою Музею підкидьків 2019 року.

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