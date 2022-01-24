Перший вихід у новому році: Юлія Тимошенко у білому жакеті виступила на Погоджувальній раді

Народна депутатка обрала для свого виходу ніжний діловий образ.

Юлія Тимошенко виступила сьогодні, 24 січня, на першій Погоджувальній раді у новому році.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Політикиня продемонструвала ніжний діловий образ. На ній був білосніжний приталений жакет з коміром та великими ґудзиками. Талію вона підкреслила тонким ремінцем.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила улюбленою зачіскою – хвостом із прикореневим об'ємом та випущеними спереду пасмами. Ніжний макіяж та оптичні окуляри у вишуканій оправі завершив лук пані Тимошенко.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, Юлія Володимирівна показала, як вона у Святий вечір молиться за українців і Україну.

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