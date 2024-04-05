Перший вихід в кіно: пес Патрон поділився враженнями від прем'єри фільму Антона Птушкіна

Відомий пес-сапер Патрон разом зі своїми господарями відвідав допрем'єрний показ документального фільму тревелблогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень".

Михайло, пес Патрон і Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

На своїй сторінці в Instagram він показав знімки із заходу. Собака зізнався, що в кіно він був вперше. Патрон зустрів там чимало зіркових друзів, з якими пофотографувався.

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"Був я там не сам, а зі своєю сім‘єю, друзями та людьми, яких вже неодноразово зустрічав. Був дуже радий бачити мого вже великого друга Посла Японії Мацуду Кунінорі. Погрався з @nayyemmasi (дивіться в карусельці) і дав лизь @saba.musina", – йдеться у його дописі.

Пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Патрон також поділився враженнями від стрічки, у якій він, до речі, є одним із героїв.

"Спойлерити не буду, але я думав, що він буде таким сумним, що всі будуть плакати, і я готувався саме до такого. І вже на перших хвилинах всі сміялись. Ні, це не комедія, але він такий життєвий, що це був просто сміх, який про спогади, сміх про кумедні вчинки чи слова героїв. І далі були і сльози, але вони не спустошуючі через безпросвітну тьму. Вони були якимсь вивільненням, співпереживанням, і наче кожен плакав про щось своє.

Цими сльозами ми підтримували і казали героям (які, до речі були у залі), що ми розуміємо їхній біль, і щасливі, що багатьом з них таки вдалось врятувати життя тварин і себе теж.

Після фільму зала аплодувала @ptuxerman стоячи. Я усміхався йому, це була дуже гарна мить.

Що ж до моменту у фільмі зі мною — вперше я показую свій дім, свою сім‘ю. Поведу вас на свою роботу. І покажу, що зробив за цей час.

Так приємно було, що всі підспівували @kartasvitu на моменті, коли залунала пісня "Пес Патрон". І так гарно Михайло описує нашу місію, дуже цінний момент", – розповів собака.

Нагадаємо, Джамала опублікувала у своєму фотоблозі милі світлини з Патроном.

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